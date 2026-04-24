ಸಾಧನೆಗೆ ಅಪ್ಪ, ಅಮ್ಮ, ಅಣ್ಣನೇ ಪ್ರೇರಣೆ

ಕೋಲಾರ: ಈ ಸಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿವೆ. ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮಾತುಗಳೇ ಕಾರಣ. ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ತೆಗೆದಾಗ ಏನೂ ಹೇಳದೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರು, ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು...

2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ರ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕೆ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು

'ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. 625 ಅಂಕ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತಿತ್ತು. ವಿಜ್ಞಾನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬರೆದು ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಗೀಚಿ ಹಾಕಿದೆ. ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಬರೆದಿದ್ದು, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, 1 ಅಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಗ್ರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ' ಎಂದು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರುವ ಕೆ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ನಾಗವೇಣಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ 625ಕ್ಕೆ 624 ಅಂಕ (ಶೇ 99.84) ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಓದಿರುವ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 125, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 99, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಗಣಿತ, ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ 100 ಅಂಕ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಪೋಷಕರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಿಂದೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅಣ್ಣ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಇದೆ. ಅಣ್ಣ ರಿಷಿಗೌಡ ಕೂಡ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದರು.

ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಂಗಾನಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಇವರು ಸದ್ಯ ಕೋಲಾರದ ಕೀಲುಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ನಾಗವೇಣಿ ಕೋಲಾರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಂಗಸಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪುತ್ರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

'ನಾವಂತೂ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒತ್ತಡ ಹಾಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಶ್ರೇಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿಯ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು' ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದರು.

ಸನ್ಮಾನ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸನ್ಮಾ ನ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಸಿ.ಎಂ.ಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸಾಧನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.

'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಅದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ' ಎಂದರು.

ಪಶುವೈದ್ಯನಾಗುವ ಕನಸು: ಚಿನ್ಮಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಡಿ.ಖುಷ್ವಂತ್ 623 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಪಿ.ಸಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಚಿನ್ಮಯ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ