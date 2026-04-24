ಕೋಣಂದೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ನವಜ್ಯೋತಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 97.1 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎಚ್.ವಿ.ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ 99.36 (621) ಅಂಕ ಪಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 5ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಕನ್ನಡ 125, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 98, ಹಿಂದಿ 100, ಗಣಿತ 98, ವಿಜ್ಞಾನ 100, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈತ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪದ ಹೊಸಮನೆ ಎಚ್.ವಿ.ಉಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಸವಿತಾ ಅವರ ಪುತ್ರ.</p>.<p>ಬಿ.ಎ.ಶ್ರಾವಣಿ 603 (96.48), ಬಿ.ಎಸ್.ಸೃಜನ್ 603 (96.48), ಕೆ.ಎ.ಅಮೂಲ್ಯ 602 (96.32), ಎಚ್.ಬಿ.ಅದ್ವೈಯ್ 601 (96.16), ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಜಿನ್ 601 (96.16) ಎಸ್.ಎ.ಧನ್ಯಾ 600 (96) ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ, 16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>