ಕಾಳಿದಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಸೌಜನ್ಯ ಪ್ರಥಮ

ಕೊಪ್ಪಳ: ನಗರದ ಕಾಳಿದಾಸ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶೇ. 98ರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸೌಜನ್ಯ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೂವಿನಗೋಳ (ಶೇ. 95) ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ರೇಣುಕಾ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ (ಶೇ. 94), ಚೇತನ್ ಬೆಣ್ಣಿ (ಶೇ. 90), ಅಜಯಕುಮಾರ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಕೌದಿ (ಶೇ. 90) ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 32, ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 20 ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾಳಿದಾಸ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಂಬಣ್ಣ ನಂದ್ಯಾಪುರ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಗೋಡೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬಸವರಾಜ ಹಿಟ್ನಾಳ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಡಿ. ರಾಮಣ್ಣ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260427-35-562241907