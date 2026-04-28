ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಂಕ ನಮೂದು; ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ

<p>ಕೊಪ್ಪಳ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮಂಡಳಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೊಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾತರಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾತರಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಂಜನಾ ಹಡಪದ ಬರೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಏ.24ರಂದು ಪ್ರಕಟವಾದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ಅಂಕಗಳು ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದರೂ ಅನುತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಮನನೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ದುರಂತ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ನಕಲು ಪ್ರತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 71 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 25 ಆಂತರಿಕ ಅಂಕ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 96 ಅಂಕಗಳಾಗಲಿವೆ. ‘ಮಂಡಳಿಯವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಿಂದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನಗಾದ ವೇದನೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗದಿರಲಿ’ ಎಂದು ಸಂಜನಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-35-974001378</p>