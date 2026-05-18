ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕ

ಗಂಗಾವತಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಏಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡದ್ದರಿಂದ ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನವ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಮೊದಲು ನೀಡಿದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 612 ಅಂಕಗಳು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮರುಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 5 ಅಂಕಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 617 ಅಂಕಗಳು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಮನ ಸಿದ್ಧಾಂತಿ 610 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5 ಅಂಕ, ಸ್ನೇಹ ತಾಂಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕ 5, ಒಟ್ಟು ಅಂಕ 602, ಪ್ರಥಮಗೌಡ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕ 5, ಒಟ್ಟು ಅಂಕ 598, ಸೃಷ್ಟಿ ಸಜ್ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5 ಅಂಕ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕ, ಒಟ್ಟು ಅಂಕ 594 ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್. ಜೀವಿತಾ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5 ಅಂಕ, ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 580 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಏರಿದೆ. ತನುಶ್ರೀ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 7 ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 568 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಏರಿದೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದ ಏರಿಕೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯ ದರ್ಶಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಆಲಂಪಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಿಯಾಕುಮಾರಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>