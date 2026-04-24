ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100

ಕುಕನೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ನೂರರಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡದೆ.</p>.<p>52 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದರ್ಜೆ -13, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ- 32, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ -7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಿನಾಬೇಗಮ್ (ಶೇ 93.92) ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿನ್ ಎಸ್. ಎನ್. (ಶೇ 93.44) ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಬಸವಂತಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುಕನೂರಿನ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಶಾಲೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 61 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದರ್ಜೆ -26, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ- 25, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ -5 ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಷ್ಮಾ ಹಳ್ಳಿ (ಶೇ 97) ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ, ಮುಕ್ತಾ ಪಟ್ಟೆದ (ಶೇ 96.48) ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ನಿಶಾ ನಾಡಗೌಡ್ರು (ಶೇ 96) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>