ಕುಮಟಾಕ್ಕೆ ಶೇ 97.65 ಫಲಿತಾಂಶ’

ಕುಮಟಾ: ಈ ವರ್ಷದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಶೇ 97.65 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 97.04 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀಯರು ಶೇ 98.22 ರಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿ.ಇ.ಒ ಉದಯ ನಾಯ್ಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮೂರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಶಾಲೆ, ಆರು ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಎಂಟು ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟೂ 21 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ ನೂರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1,105 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, 1,067 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೀಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟೂ 2,082 ಜನರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಮೊದಲ ಐದು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ: ದಿಶಾಂತ ನಾಯ್ಕ -ಶೇ 99.84 (ಡಾ.ಎ.ವಿ.ಬಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕುಮಟಾ), ರಾಘವ ಹೆಗಡೆ ಶೇ 99.36 (ಸಿ.ವಿ.ಎಸ್.ಕೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಮಟಾ), ಚೇತನ್ ನಾಯ್ಕ ಶೇ 98.88 ( ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮೂರೂರು), ಶ್ರೇಯಾ ಶೇಟ್ ಶೇ 98.72 (ಗಿಬ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ, ಕುಮಟಾ), ಸಂಚಿತ್ ರಾಯ್ಕರ್ ಶೇ 98.72 ( ಡಾ.ಎ.ವಿ.ಬಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕುಮಟಾ), ನೀರಜ್ ಆಚಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಂಚನಾ ಭಟ್ಟ ಶೇ 98.56 (ಸಿವಿಎಸ್ಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕುಮಟಾ), ಪ್ರಣವ್ ಎಸ್- ಶೇ 98.56 (ಪ್ರಗತಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮೂರುರು) ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>