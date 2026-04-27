ಕುಮಟಾ: 'ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾದ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿಯ ಡಾ.ಎ.ವಿ.ಬಾಳಿಗಾ ಕಲಾ-ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭವಾದ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜು ಸೊಸೈಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹನುಮಂತ ಶಾನಭಾಗ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕರೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, '2015ರಲ್ಲಿ 76 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಡಾ.ಎ.ವಿ.ಬಾಳಿಗಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 700 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುತಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ ನೂರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಶಾಂತ ನಾಯ್ಕ ಶೇ 99.84 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ, ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಚಿತ ರಾಯ್ಕರ್ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಶೇ 98.27 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಗೆ ಕುಳಿತ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 11 ಶೇ 97ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಂಪರೆ ಬೆಳೆಯಲು ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷ ವೃಂದದ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮ ಕಾರಣ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಗತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದು ಇಂಥ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಲೇಜು ವಿಭಾಗದ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿ.ವಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಕ್ ಪಡೆದು ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿ.ವಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಒಂಬತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಶ್ವೇತಾ ಭಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಗರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರಗತಿಯ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಅಂಬಿಗ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಿ ಗೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾೈಗೀಹನ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಸಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಡಳಿತ ಮಂಳಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪದವನ ಪ್ರಭು, ಮುರಳಿಧರ ಪ್ರಭು, ಸಂದೀಪ ನಾಯಕ, ಡಾ. ಎವಿ.ಬಾಳಿಗಾ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>