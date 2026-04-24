ಕುಣಿಗಲ್ ಶೇ 93.69 ಫಲಿತಾಂಶ

ಕುಣಿಗಲ್: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೇ 93.69 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರೀಸ್ ಶಾಲೆಯ ಚಂದನಾ ಮತ್ತು ಭೈರವಿ 622 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಮತಾ ಮಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2,696 (ಬಾಲಕರು 1,511, ಬಾಲಕಿಯರು1,185) ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, 2,526 ( ಬಾಲಕರು 1,395, ಬಾಲಕಿಯರು1,131) ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ವೋದಯಾ ಶಾಲೆಯ ಹರ್ಷಿತಾ 620, ಷಫಿನಾ ಬಾನು 619, ಕುಣಿಗಲ್ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಶಾಲೆಯ ಭೂಮಿಕಾ 619 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ತರೆದಕುಪ್ಪೆಯ ಪುಷ್ಪಲತಾ 614, ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ ದರ್ಶನ್ ನಾಯಕ್ 603, ಅಮೃತೂರು ಕೆಪಿಎಸ್ ಹಿಮಾನಿ 603 ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>