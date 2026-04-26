ಕುಷ್ಟಗಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಎಸ್ವಿಸಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 96ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಶ್ರೇಣಿ, 7 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ಎ' ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 9 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶೇ 92.48, ವೈಷ್ಣವಿ ಕಾತರಕಿ ಶೇ 91.2 ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿ ಕಳಸಿ ಶೇ 87.36ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿ ಕಳಸಿ ಹಾಗೂ ಗೌತಮಿ ಹಿರೇಮಠ 100, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಾನಕಿ ಗಂಗನಾಳ 124, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಾತರಕಿ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿ ಕಳಸಿ 99 ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ 98 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಎಸ್ವಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಜಗದೀಶ ಅಂಗಡಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸುರೇಶ ಹೊಸಮನಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.