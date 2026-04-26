ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಲೆ: ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿಗ್ಲಿಯ ನವಚೇತನ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎನ್.ಆರ್.ಗಂಗಾವತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕಳಕಪ್ಪನವರ ಶೇ 93.70, ವೀಣಾ ಗೋಣೆಪ್ಪನವರ ಶೇ 93.28, ಪರ್ವೇಜ ಪಟ್ಟಣದ ಶೇ 92, ಪ್ರಗತಿ ಮುರಗೋಡ ಶೇ 91.36, ಅಭಿಷೇಕ ನವಲಗುಂದ ಶೇ 90.72, ಅಭಿನಯಾ ಇಟಗಿ ಶೇ 90.40, ಅನಘಾ ಹಾಲಗಿ ಶೇ 90.24ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಪಟ್ಟಣದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.

ಪವಿತ್ರಾ ಶಾಬಳದ ಶೇ 87.52, ಸುಜಾತ ಹಗಲದಣ್ಣವರ ಶೇ80.32, ಭೂಮಿಕಾ ಲಮಾಣಿ ಶೇ 77.76, ಪವಿತ್ರಾ ಗುಡಿಮನಿ ಶೇ72 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ