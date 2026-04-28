<p>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಪಟ್ಟಣದ ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 100ರಷ್ಟಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಬುಲುಲ್ಲಾ ಕಣಕೆ (ಶೇ 98.5), ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಗುಡಗುಂಟಿ (ಶೇ 96), ವೀರೇಶ ರಟಗೇರಿ, (ಶೇ96), ರೋಶನ್ಜಮೀರ (ಶೇ 94), ಯಶವಂತ ಜಿ.ಎಂ (ಶೇ.94), ಮೆಹೆಕ್ ಲಂಗೋಟಿ (ಶೇ 94), ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬಳ್ಳಾರಿ (ಶೇ 94), ನವೀನ ಚವಡಾಳ (ಶೇ 93), ಚಂದ್ರು ಮುಶಪ್ಪನವರ (ಶೇ 92), ಲಿಪಿಕಾ ಬಂಡಿವಾಡ (ಶೇ 92), ಶ್ರೀಕಾಂತ ಹೊಳಗಣ್ಣವರ (ಶೇ 92), ಯಶವಂತ ಮುಳ್ಳೊಳ್ಳಿ (ಶೇ 91), ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ ಕೋಷ್ಠಿ (ಶೇ 91), ಸುಧೀಕ್ಷಾ ಬ್ಯಾಡಗಿ (ಶೇ 91), ಕೋಕಿಲಾ ಗುಬ್ಬಣ್ಣವರ (ಶೇ 91), ಚಂದನ ಅತ್ತಿಗೇರಿ (ಶೇ 90), ತೃಪ್ತಿ ರಾಜೋಳಿ (ಶೇ 90), ದೀಪ್ತಿ ಮಾಳವದಕರ (ಶೇ 90) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-23-190276786</p>