ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೊಜನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಶುರಾಮ ಕಳ್ಳಿಮನಿ ಶೇ 98.56, ಗೌತಮಿ ಸುಲ್ತಾನಪುರ ಶೇ 98.24, ಗೌರಿಶಂಕರ ಹಲಸೂರು ಶೇ 98.08, ಉದಯಕುಮಾರ ಹುಲ್ಲೂರ ಶೇ 98.08, ಪಲ್ಲವಿ ಬೆಟಗೇರಿ ಶೇ 97.06, ಅಭಿಷೇಕ ಲಮಾಣಿ ಶೇ 97.44, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರ ಶೇ 97.12, ಈಶ್ವರ ಶೆಟ್ಟರ ಶೇ 96.44, ರಾಕೇಶ ಬಂಡಿವಾಡ ಶೇ 96.64, ದೇವಿಪ್ರಸಾದ ಕುದುರಿ ಶೇ 96.48, ಸೌಮ್ಯ ಕುಂಬಾರ ಶೇ 96.16, ಮೇಘಾ ಲಮಾಣಿ ಶೇ 96, ವರುಣ ಬಡ್ಡಿ ಶೇ96 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260429-23-1929262644