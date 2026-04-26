ಜ್ಞಾನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಶಾಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ 91 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 83 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, 47 ಪ್ರಥಮ, 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ, 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಂಜಯ ಶಂಕರಲಿಂಗಪ್ಪ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ ಶೇ98.88 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಮರ್ಥ ಮುತಾಲಿಕ ಶೇ97.92, ಮನೋಜರೆಡ್ಡಿ ಶೇ96.96, ರುಬೇಜಾ ಶೇ95.08, ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೇ95.04 ಅಂಕಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿಕುಮಾರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260426-32-1793361389</p>