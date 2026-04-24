ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ ಪ್ರಥಮ

ಲಿಂಗಸುಗೂರು: ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ93.8 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. 5831 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 2697 ಬಾಲಕರು, 2773 ಬಾಲಕಿಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 5470 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡವಿಭಾವಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ(ಎಸ್ಸಿ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರವೀಣ ಮಹಾಂತೇಶ ಬೇರಗಿ ಶೇ99.52 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ, ಪಟ್ಟಣದ ಜ್ಞಾನ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಜಯ ಶಂಕರಲಿಂಗಪ್ಪ ಹತ್ತರಕಿಹಾಳ ಶೇ98.88 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುದಗಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆಸಮಾ ತಾಜೀನ್ ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಶೇ98.72 ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಡವಿಭಾವಿ ಮೂರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಕ್ಷತಾ ಹನುಮಪ್ಪ ಶೇ98.72 ಅಂಕಗಳಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಇಒ ಸುಜಾತ ಹೂನೂರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>