ಮಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಭಾರತೀನಗರ: ಮಡೇನಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಿದೆ.

ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲ 20 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 12 ಮಂದಿ ಪ್ರಥಮ, 3 ಮಂದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂಒಬ್ಬರು ತೃತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗುಣಸಾಗರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 125 ಪಡೆದು ಶೇ 100 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಟಿಸಂ ಬಾಧಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೋಮಲ್ ಬರವಣಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾನೆ.ಶಾಲೆಯು ಎ–ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೈಸೂರು: ಆಟೊರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಶಾಂತಿನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸಮಿವುಲ್ಲಾ ಬಂಧಿಸಿದ ಇಲವಾಲ ಪೊಲೀಸರು, 1 ಕೆ.ಜಿ 585 ಗ್ರಾಂ ಗಾಂಜಾ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260429-40-2009199345