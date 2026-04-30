ಬಸವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ಸಮೀಪದ ರನ್ನಬೆಳಗಲಿಯ ಓಂ ಬಸವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಹಂ ಅಂಬುರೆ ಶೇ 96.96 (ಪ್ರಥಮ), ಸಚಿನ್ ಬಡಿಗೇರ ಶೇ 89.60 (ದ್ವಿತೀಯ) ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಿತ್ರಾ ಮಿರ್ಜಿ ಶೇ 88.80 (ತೃತೀಯ) ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವೀರೇಶ ಕೇಸ್ತಿ ಶೇ 95.36 (ಪ್ರಥಮ), ಅಕ್ಷಯಕುಮಾರ ತೇಲಿ ಶೇ 95.02 (ದ್ವಿತೀಯ), ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬೆಳಗಲಿ ಶೇ 94.40 (ತೃತೀಯ), ಸುಶ್ಮಿತಾ ಮಾಳಿ ಶೇ 93.44, ಪವಿತ್ರಾ ಶಿರೋಳ ಶೇ 92.64, ಬೋರಮ್ಮ ಪಾಶ್ಚಾಪುರ ಶೇ 92.32, ಸ್ನೇಹಾ ಪಾಟೀಲ ಶೇ 91.68, ಸ್ನೇಹಾ ಮಾದಪ್ಪನವರ ಶೇ 91.20 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ಎಸ್.ತೆಗ್ಗಿನಮಠ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>