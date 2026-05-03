ಪ್ರಯತ್ನ, ಸಾಧನೆಯ ದ್ಯೋತಕ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿ

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: 'ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾದ ಭಗೀರಥ ಮಹರ್ಷಿಯ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಗೀರಥರು ಎಂದರೆ ಸಾಧನೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಸಂಗಾನಟ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲಾಬದಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಮೀಪದ ಸಂಗಾನಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹರ್ಷಿ ಭಗೀರಥ ಭವನದಲ್ಲಿ ಭಗೀರಥ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಗೀರಥ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಸಾಧಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನೀಲನ್ನವರ ಭಗೀರಥರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸಂಗಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಪರಪ್ಪ ಹುದ್ದಾರ, ಸತ್ಯರಾಜು ಸೈದಾಪುರ, ಅಶೋಕ ತೆಳಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದ 86 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳಾದ ಶಂಕರ ಸೈದಾಪುರ, ಸುರೇಶ ನಾಗನೂರ, ಮಾಳಪ್ಪ ಮೆಳವಂಕಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಭೀಮಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ, ಅನಿಲಕುಮಾರ ಮೇಟಿ, ಬಸವರಾಜ ನಾಗನೂರ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ತೆಳಗಡೆ, ಮಾಲಿಂಗ ಪೂಜೇರಿ, ಬಸವರಾಜ ಹೊಸೂರ, ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾವಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಟ್ನಾಳ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಯಲ್ಲಟ್ಟಿ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ನಾಗನೂರ, ಹನಮಂತ ಪೂಜೇರಿ, ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>