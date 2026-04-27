ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆ: ಸಹನಾ ಪ್ರಥಮ

ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ: ಸಮೀಪದ ರನ್ನಬೆಳಗಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಸಹನಾ ಕುಗಾಟೆ ಶೇ 97.44 (ಪ್ರಥಮ), ಚೇತನ ತಳಗೇರಿ ಶೇ 97.12 (ದ್ವಿತೀಯ), ಸ್ನೇಹ ವಡ್ಡರ ಶೇ 96.96 (ತೃತೀಯ) ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಶ್ವಿನಿ ಚೇಂಬರ ಶೇ 95.52, ತನುಜಾ ಕಾಂಬಳೆ ಶೇ 95.04, ಕಾವೇರಿ ಸಾರವಿ ಶೇ 94.88, ಸಿಂಧುಶ್ರೀ ಸಂಕ್ರಟ್ಟಿ ಶೇ 94.56, ಅಂಕಿತಾ ಕಾಂಬಳೆ ಶೇ 94.40, ರಂಜಿತಾ ಗೊನ್ಯಾಗೋಳ ಶೇ 93.28, ಸಹನಾ ಚಾಂಬರ ಶೇ 92, ಹಣಮಂತ ಭೂಮಾರ ಶೇ 91.36, ಸ್ನೇಹಾ ಗುಡೆನ್ನವರ ಶೇ 90.72, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೇತ್ರಿ ಶೇ 90.24 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಂ.ವಿ.ಸೊಪ್ಪಿಮಠ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ