ಬಾದಾಮಿ ಬಾಲೆ ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ

ಮಂಗಳೂರು: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮೊದಲಿಗಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.

ನಗರದ ಬೋಂದೆಲ್ ಸೇಂಟ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ 623 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಕ್ತಿನಗರದ ಗುರುನಗರ ನಿವಾಸಿ ಕಾಳಪ್ಪ ಕಮ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಕೆ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗುಳೇದಗುಡ್ಡದವರಾದ ಕಾಳಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದವರು 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಳಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಳೂರಿನ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿಮೆ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

'ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮನನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಓದಿದ್ದಾಳೆ. ಟ್ಯೂಷನ್, ಕೋಚಿಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಳುಹಿಸಲಿಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಕಾಳಪ್ಪ 'ಮಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟ. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಆಡುತ್ತಾಳೆ. ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸುವುದು ಆಕೆಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು' ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-19-295127805