ದಂಡಾಪೂರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ

ಮೂಡಲಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಂಡಾಪೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಆರತಿ ವಿಠ್ಠಲ ಹೊಸೂರ ಶೇ 97.44, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಹೊಸೂರ ಶೇ 95.28 ಹಾಗೂ ಚೈತ್ರಾ ರೇವಪ್ಪಾ ನಾಯಿಕ ಶೇ 93.28 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗಣಪ್ಪಗೋಳ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶೀಮಕ್ಕನವರ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಂಕರ ಕವಣಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260429-21-592266426</p>