ಶಾಂತಿಸಾಗರ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 98 ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಮೂಡಲಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಟಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಶಾಂತಿಸಾಗರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸುಣಧೋಳಿ ಶೇ 96.96 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಾ ಬೋಳಿ ಶೇ 93.92 ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಿತಾ ಚಿನ್ನಾಕಟ್ಟಿ ಶೇ 92.64 ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ</p>.<p>ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 18 ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 29 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಹಾಗೂ 9 ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಶೇ 98ರಷ್ಟು ಶಾಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260428-21-1811789133</p>