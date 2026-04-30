ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

<p>ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ: ಪಟ್ಟಣದ ಕವಡಿಮಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಮಯ್ಯ ಗಣಿ ಶೇ 92.64, ಮಾಬುಬಿ ದೊಡಮನಿ 91.36, ಫಿರ್ದೋಶ ಢವಳಗಿ 84.96, ಮಾಬುಬಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ 84, ತಸ್ನಿಯಾ ಉಣ್ಣಿಬಾವಿ 83.84, ಆಸಿಯಾ ಗೊಲಂದಾಜ ಶೇ 83.52 ಅಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ 48 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ 2, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ 36, ದ್ವೀತಿಯ ದರ್ಜೆ10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಎಸ್.ಡಿ.ಎಂ.ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಬ್ಬಾರ ಗೊಲಂದಾಜ, ಸದಸ್ಯರು ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಬೂಬ ಗೊಳಸಂಗಿ,ಹುಸೇನಬಿ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು,ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಗೊಲಂದಾಜ, ಅಹ್ಮದಬಾಷಾ ನದಾಫ್, ಹುಸೇನಬಾಷಾ ಉಣ್ಣಿಬಾವಿ, ತಸ್ಮೀನ ಆರೀಪ್ ಮೊಮಿನ್, ಜನತ್ ಪರವೀಣ ಪಠಾಣ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸಿ.ಎಸ್.ತೆಗ್ಗಿನಮಣಿ, ಕಾಚಾಪುರ, ಕೆ.ಎಸ್.ಚಟ್ಟಿ, ಎಂ.ವಿ.ನೀರಲಗಿ, ತಬ್ಸುಮ ನಾಗರಬಾವಿ, ಎಸ್.ಪಿ.ಬಿದರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-26-1281551962</p>