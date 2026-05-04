‘ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗೈದು ಕೀರ್ತಿ ತನ್ನಿ’

ಮುದಗಲ್: 'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆದು ತಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತರಬೇಕು' ಎಂದು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಕಲ್ಯಾಣಾಶ್ರಮದ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾಲಿಮಠ ಹೇಳಿದರು.

ಡಾ.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ರಂಗ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಂಜುಮನ್ ಎ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಮುದಗಲ್ ಘಟಕದಿಂದ ನಡೆದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 85ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮಕ್ಕಳು, ಅಂಕ ಗಳಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ರಬೇಕು. ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ' ಎಂದರು.

ಆರ್.ವಿ.ಗುಮಾಸ್ತೆ, ಕರವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎ.ನಯೀಮ್, ವಕೀಲ ಶಫಿ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಮೌಲಾನಾ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾಜಿ, ಅಮೀರ್ ಬೇಗ್ ಉಸ್ತಾದ, ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ, ಮಹಿಬೂಬ ಕಡ್ಡಿಪುಡಿ, ತಮ್ಮಣ್ಣ ಗುತ್ತೇದಾರ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ ಬೋಗಾರ, ಶರಣಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಖಯೂಮ್ ಶಾ ಮಕಾನದಾರ್, ರಸೂಲಸಾಬ್ ಜಮೀರ್ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260504-32-620000468