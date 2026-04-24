ಬಡವರ ಮಗಳ ‘ಶ್ರೀಮಂತ’ ಸಾಧನೆ

<p><em>ಬಾಲಶೇಖರ ಬಂದಿ</em></p>.<p>ಮೂಡಲಗಿ: ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವವಳ ಮಗಳು, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳೂರ ಗ್ರಾಮದ ಅಮೃತಾ ಶಿವಲಿಂಗ ನುಚ್ಚುಂಡಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 620 (ಶೇ 99.20) ಅಂಕ ಪಡೆದು ಮೂಡಲಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿವಾಪುರ (ಹ) ವೈ.ಬಿ. ಅಡಿಹುಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅಮೃತಾ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದು, ತಂದೆ ರೈತರ ಗದ್ದೆಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡುವರು.</p>.<p>'ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಬಡತನದಲ್ಲೂ ಮಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಆಕೆಯ ಕನಸು ಈಡೇರಿಸುತ್ತೆವೆ' ಎಂದು ಅಮೃತಾ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>'ತಪ್ಪದೇ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುವ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸೇರಿ 6ರಿಂದ 7 ತಾಸು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೇಳಿದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬರೆದು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ವಿಷಯ, ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದು ಅಮೃತಾ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಮಾಜ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ, ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 98 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಜಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ್ದಳು' ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗೀತಾ ಕರೆಗಣ್ಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು. 'ನನ್ನ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓದಿ, ಮುಂದೆ ಐಐಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ' ಎಂದರು ಈ ಸಾಧಕಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-21-554580228</p>