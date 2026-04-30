ಅಮೃತಾ ಪ್ರಥಮ

<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಿದ್ಧಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿದ್ಧಶ್ರೀ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೃತಾ ಸಂ. ಚನ್ನವರ (ಶೇ 95) ಪ್ರಥಮ, ವರ್ಷಾ ಷ. ಮುರಾಬಟ್ಟಿ (ಶೇ 93) ದ್ವಿತೀಯ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಶ್ರೀ. ಪಾಟೀಲ (ಶೇ 90) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಬ್ಬರು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 125ಕ್ಕೆ 125 , ಇಬ್ಬರು ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಡಕ್ಷರಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಗಳು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಚ. ಹಿರೇಮಠ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260430-21-757599355</p>