147 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಂಚಿತ

<p>ಮುಂಡಗೋಡ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 14ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಒಟ್ಟು 147 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ಸಲದ ಎಸ್.ಎಸ್ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 83 ಬಾಲಕರು ಹಾಗೂ 64 ಬಾಲಕಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ತುಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೈಗೊಂಡರೂ, ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 1,262 ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಗಳ್ಳಿಯ ದೇವಕ್ಕ ಛಾಯಪ್ಪ ಕಲಾಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಂದಲಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 10, ಮೈನಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 8, ಇಂದೂರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 12, ಕಾತೂರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 8, ಮಳಗಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 7, ಅದಿಜಾಂಭವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ 16, ಸರ್ಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು 26, ಮೌಲನಾ ಆಜಾದ್ ಶಾಲೆ 8, ದಸ್ತಗಿರಿಯಾ ಉರ್ದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 14 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಹಾಜರಾತಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, 14 ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಏಕಾಯಿತು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.</p>.<p>‘ಎಲ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪಾಲಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ನಿರಾಧಾರ. ಚಿಗಳ್ಳಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಲಕರು ಮನವಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಹಾಜರಾತಿ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಾರಣ ಕೇಳಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬಿಇಒ ಸುಮಾ ಜಿ. ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260327-20-655740429</p>