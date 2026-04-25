ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 98.56 ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ಮೈಸೂರು: ಜೆಎಲ್ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆಯು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 98.56 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ 139 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 137 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 49 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 90 ಹಾಗೂ 68 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ 85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಣತಿ (620), ಶಮಿತ್ ಜಿ.ರಾವ್ (619), ವಿ.ಲಾವಣ್ಯ (617) ಶಾಲೆಯ ಟಾಪರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅಭಿನಂದಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-39-592245743</p>