‘ಕಲಿಯುವ ಮನೆ’ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಧನೆ

<p>ಮೈಸೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಂಚಲಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ‘ಕಲಿಯುವ ಮನೆ’ಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತರಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ‘ಕಲಿಯುವ ಮನೆ’ ಪರ್ಯಾಯ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ 8 ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಮಕ್ಕಳು, ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಒಡಕು ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಾಸ್ (ಶೇ 81.12), ಪೂರ್ವಿಕಾ (ಶೇ 77.12), ಸಂಧ್ಯಾ (ಶೇ 68.32), ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ (ಶೇ 66.56), ಬಿ.ಯು.ರಾಹುಲ್ (ಶೇ 58.24), ಎಂ.ಸಂಧ್ಯಾ (ಶೇ 56.96), ಕೆ.ರಾಜು (ಶೇ 52), ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ (ಶೇ 47.75) ಅವರು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಎಂ.ಆರ್.ಅನಂತಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-39-1159893522</p>