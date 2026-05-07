ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

<p>ಮೈಸೂರು: ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥೆಯು ‘ರೋಟರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ (ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ) ಯಲ್ಲಿ 620ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದವರು ,ಸಿಬಿಎಸ್ಇ–10 ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 98ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾವಿಜನಲ್ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಮೇ 14ರ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ರೋಟರಿ ಮೈಸೂರು, ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ ರೋಟರಿ ಶಾಲೆ, ಜೆಎಲ್ಬಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು–570024 – ಈ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ 0821–3130422, 96325–03181 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ರವಿಶಂಕರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260507-38-682964375</p>