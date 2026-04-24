ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲೆ, ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿತ

<p>ಮೈಸೂರು: ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಶೇ 94.49 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 20ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>2024ರಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಕಳೆದ ಬಾರಿ 15ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಿಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿತ್ತು. ‘ಶೇ 1ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಟಾಪ್ 10ರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದಿತ್ತು’ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ: ನಾಗರಹೊಳೆ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಾದ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ, ಹುಣಸೂರು ಹಾಗೂ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಇಲಾಖೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆ ಶೇ 96.8 ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯವೂ ಶೇ 96.32 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಹುಣಸೂರು ಕಡೇ ಸ್ಥಾನ (ಶೇ 91.11) ಪಡೆದು ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಬುಡಕಟ್ಟು, ಹಿಂದುಳಿದ ಹಾಗೂ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾಡಂಚಿನ ಹುಣಸೂರು, ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ, ನಂಜನಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್.ನಗರವು 8ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೇರಬಹುದಿತ್ತು.</p>.<p>ದಾಖಲೆ ಸಾಧನೆ: 2024ರಲ್ಲಿ ಶೇ 87.19 ಮತ್ತು 2025ರಲ್ಲಿ ಶೇ 67.83ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದ ಜಿಲ್ಲೆಯು, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಶೇ 94.4 ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಸಾಗಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೂ ಇದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ 33,976 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 32,105 ಮಂದಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 16 ಮಂದಿ 620ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ 5, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಇಬ್ಬರು, ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ 9 ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು 482 ಮಂದಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>247 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶೇ 100: 77 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ 247 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ. 27 ಅನುದಾನಿತ ಹಾಗೂ 147 ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದೂ ಶಾಲೆಯೂ ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೇ ಮುಂದು: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 96.62ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿರುವುದು ಈ ಬಾರಿಯ ಅನನ್ಯ ಸಾಧನೆ. ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 93.23ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಅನುದಾನರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 92.88 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,871 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಣಸೂರಿನಲ್ಲಿ (335), ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಚ್.ಡಿ.ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ (95) ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 94.14, ನಗರದ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 94.19 ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-39-1142929603</p>