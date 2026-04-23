‘ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಅಂಕ; ಮಕ್ಕಳು ಅತಂತ್ರ’

ಮೈಸೂರು: 'ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಬಂದ ನಂತರ ಈಗ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆಗೆ ಗ್ರೇಡ್ ಬದಲು ಅಂಕ ನೀಡುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಷ್ಟೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಅತಂತ್ರಕ್ಕೆ ದೂಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಎಐಡಿಎಸ್ಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿತಿನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿಯಿಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಆತಂಕದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ. ಅಂಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಗ್ರೇಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿ ಮಕ್ಕಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಕ ನೀಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದರು.

'ತಜ್ಞರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ, ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ದಾರಿ ಇದಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅತಂತ್ರಕ್ಕೆ ದೂಡಿ, ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸದೆ ಇಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ ತಂದದ್ದೇ ಆದರೆ, ದ್ವಿಭಾಷಾ ನೀತಿಯ ಉನ್ನತ ಆಶಯಕ್ಕೂ ಬೆಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-39-1072078472