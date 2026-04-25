ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

<p>ನಾಗನೂರ: ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಫ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ 2025-2026ರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶಂಕರ ಹಳಿಗೌಡ್ರ 614 (ಶೇ 98.24) ಪ್ರಥಮ, ಶ್ರುತಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ದಿನ್ನಿಮನಿ 605 (ಶೇ 96.8) ದ್ವಿತೀಯ, ನಂದಿನಿ ರಾಮಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾಳ 599 (ಶೇ 95.84) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ನಿತಿನ್ ಭೋಸಲೆ 585 (ಶೇ 93.6) ಪ್ರಥಮ, ಗಣೇಶ ರವಿಕಾಂತ ಭೋಸಲೆ 563 (ಶೇ 90.08) ದ್ವಿತೀಯ, ಅಮೃತಾ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗದಾಡಿ 562 (ಶೇ 89.92) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-21-285222266</p>