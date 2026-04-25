ಆಯಗಾರನ ಮಗಳಿಗೆ ಶೇ 99 ಅಂಕ

<p>ನಾಲತವಾಡ: ಸ್ಥಳೀಯ ಕಡು ಬಡವ, ನಿತ್ಯ ಬಜಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೂ ಮಾರಿ ಬದುಕುವ ಆಯಗಾರ ವೃತ್ತಿಯ ಶ್ರೀಶೈಲ ಹೂಗಾರ ಇವರ ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೂಗಾರ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇ 99 ಅಂಕ ಪಡೆದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಗರಬೆಟ್ಟದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ (ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್) ಮಠ ಇವರಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯವರಿಗೆ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ತಾಯಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ತಂದೆ, ಕಿತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಬಡತನ ಇದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ತಂದೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ಬಜಾರದ ನಡು ರಸ್ತೆಯ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೂಗಾರ, ‘ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂಕ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಿಯುಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರೆಸಿ ವೈದ್ಯೆ ಆಗುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-26-784925142</p>