ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 98.19ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 98.19ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಬನಾ ಅಂಜುಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 97.54 ರಷ್ಟಿತ್ತು. 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರು. ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪದ ಬರ್ಕ್ ಮಾನ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಸಹ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 16ಕ್ಕೆ ಏರಿತು' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ