ಗುರುಕುಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ: ಸಾಧನೆ

<p>ನವಲಗುಂದ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಡಿಸಿಎಂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಕುಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗುರುಮೋಹನ ಹೆಬಸೂರ 610 ಅಂಕ, ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಹರಕುಣಿ 573 ಅಂಕ, ನಮ್ರತಾ ಪಾವಟೆ 567 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುಜಲ್ ಬಳ್ಳಾರಿ 556 ಅಂಕ, ಮುಸ್ತಾಕಮ್ಮದ್ ನದಾಫ್ 546 ಅಂಕ, ವೈಷ್ಣವಿ ಅರಳಿ 534 ಅಂಕ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಮುಳುಗುಂದಮಠ 532 ಅಂಕ, ಸಾಗರ್ ಅಂಗಡಿ 529 ಅಂಕ, ಪ್ರಿಯಾ ಕೊಂದಗೋಳ 522 ಅಂಕ ಹಾಗೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊನ್ನೂರ್ 510 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 44 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 7ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, 19 ಜನ ಪ್ರಥಮ, 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260425-24-360901431</p>