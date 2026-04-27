ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪ್ರಥಮ

ನಿಪ್ಪಾಣಿ: ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವಲಯದ ಒಟ್ಟು 54 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 21 ಶಾಲೆಗಳ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ಶೇ 100ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ವಲಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಲಿತಾಂಶವು ಶೇ 95.88ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ವಲಯವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>1754 ಬಾಲಕರು ಹಾಗೂ 1883 ಬಾಲಕಿಯರು ಸಹಿತ ಒಟ್ಟು 3637 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 1669 ಬಾಲಕರು ಮತ್ತು 1818 ಬಾಲಕಿಯರು ಸಹಿತ ಒಟ್ಟು 3487 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು.</p>.<p>ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ನಮ್ರತಾ ಭರತ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣಿ ಪಾಟೀಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶೇ 99.2 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ಥಳೀಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ, ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾರದಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಡಿ.ಎಸ್. ನಾಡಗೆ ಸಂಯುಕ್ತ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಅಕ್ಷತಾ ಜಾಧವ ಶೇ 98.72 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ..</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಂಚನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಸಹಿತ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ವೈಷ್ಣವಿ ವಾರಿ, ಕೆ.ಎಲ್.ಇ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ವಿಘ್ನೇಶ ಮನೋಹರ ಹರದಾರೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಎಸ್.ಬಿ.ಎಸ್ ಕನ್ಯಾ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾದ ಗುರವ ಶೇ 98.08 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವಲಯಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ ಮನೋಹರ ಹರದಾರೆ, ಮರಾಠಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಾಧವ, ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಜರತ್ ಉಮ್ಮುಲಫಕ್ರ ಶಾಲೆಯ ಮುಸ್ಫಿರಾ ಮೊಹಸಿನ ಬಾಣದಾರ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ರತಾ ಭರತ ಮಾನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣಿ ಪರಶರಾಮ ಪಾಟೀಲ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಹಾದೇವಿ ನಾಯಿಕ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>