ಎನ್‌.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ

ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಶೇ 97.5ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಇದು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಬಾನಾ ಅಂಜುಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 22 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 774 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 755 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>15 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 22 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು, 3 ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ 5 ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬೆಳ್ಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಗಡಿಗೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಮೇಲ್ಪಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಕಟ್ಟಿನಮನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ ಅಳಲಗೆರೆ, ಸೌತಿಕೆರೆ ಕಿತ್ತೂರುರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದವರು: ಪಟ್ಟಣದ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆನ್ಲಿಯಾ 620 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಬಿಜಿಎಸ್ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೆ.ಎಂ.ಶ್ರೇಯಾ 615 ಅಂಕ ಪಡೆದು ದ್ವಿತೀಯ, ಡಿಸಿಎಂಸಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಎಂ. ಶೋಭಿತ್ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ತಾಹಾ ಮಹ್ಛೊಜ್ ತಲಾ 613 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇತರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ: ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಾಗುಂಡಿ ಶೇ 98, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಶೇ 94 (ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ), ಶೇ 96.97 (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ), ಮುತ್ತಿನಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ(ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ) ಶೇ95.65, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶೇ 100, ಕೆಪಿಎಸ್ ನರಸಿಂಹರಾಜಪುರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶೇ100, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶೇ 70, ಬರ್ಕ್ಸ್ ಮನ್ಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಪ್ಪ ಶೇ 94.73, ರಂಭಾ ಪುರಿ ಮಠ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ 96, ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ ಬಾಲಿಕಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಶೇ 92.59ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 66 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>