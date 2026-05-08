'ನ್ಯಾಮತಿ: 'ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಲಕಿಯರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಅವರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಉಪಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಬಿ.ಕೆ.ಮಂಜಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯ ದಾಖಲಾತಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ನ್ಯಾಮತಿಯ ಎಸ್.ಎನ್.ಅಂಕಿತಾ, ಬಿ.ಎಸ್.ಸಂಜನಾ, ಸೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಚೈತ್ರಾ, ಎಸ್.ಎಂ. ಭಾವನಾ, ಸಾಲಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಆರ್.ಚೈತನ್ಯಾ, ಸುರಹೊನ್ನೆಯ ಕೆ.ಆರ್.ಲತಾ, ಎಸ್.ಭೂಮಿಕಾ, ಎನ್.ಎಂ.ಸೌಜನ್ಯಾ, ಎ.ಗೌತಮಿ, ಸದಾಶ್ರೀ ಕುಂಬಾರ, ಎಂ.ಮಮತಾ, ಫಲವನಹಳ್ಳಿಯ ಜೆ.ಎಸ್.ವರ್ಷಾ, ಚಟ್ನಹಳ್ಳಿಯ ಎಂ.ಎನ್.ನವ್ಯಾಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಪಾಲಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>