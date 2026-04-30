ಗುರುದೇವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಪರಮಾನಂದವಾಡಿ: ಗ್ರಾಮದ ಗುರುದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುದೇವ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲ 54 ಮಕ್ಕಳೂ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು, 28 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ, 11 ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಚೌಗಲಾ (ಶೇ 97.12), ಜ್ಯೋತಿ ಭಜರಂಗ ಭಾಂಡಿ (ಶೇ 96.96), ಸವಿತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜಕನೂರ (ಶೇ 96.80), ಅರ್ಪಿತಾ ಭರಮು ಸಾಜನೆ (ಶೇ 95.36), ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಪರಶುರಾಮ ಹುಂಡರಗಿ (ಶೇ 94.88), ಸಪ್ನಾ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ಕುಂಬಾರ (ಶೇ 92.48), ಸೌಮ್ಯಾ ಭಗವಂತ ಕುಳಲಿ (ಶೇ 91.20), ಪ್ರೀತಿ ಗುರುನಾಥ ಸವದತ್ತಿ (ಶೇ 90.56) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260430-21-1130480279