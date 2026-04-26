ಸುಶಾಂತ ಬುರ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ

ರಬಕವಿ–ಬನಹಟ್ಟಿ: ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 109 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉರ್ತೀರ್ಣ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸುಶಾಂತ ಬುರ್ಲಿ ಶೇ 99.36 ಅಂಕ ಪಡೆದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 5ನೇ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ವರ್ಷಾ ಮಗದುಮ್ ಶೇ 97.12, ಅಭಿರಾಮಿ ಕಲಾದಗಿ ಶೇ 96.32, ಗಗನ ಹುಲಕುಂದ ಶೇ 96.32, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ನಾಗರಾಳ ಶೇ 96.32, ನಿಶ್ಚಿತಾ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಶೇ 96.16 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ಧಾರೆ.</p>.<p>109 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 39 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ, 58 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ, 12 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೇಣಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಶಿಧರ ಹಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>