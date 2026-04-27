ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ‘ ದಿಕ್ಸೂಚಿ’

ರಾಯಚೂರು: 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮಕ್ಕಳ ಓದಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿತು. ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.</p>.<p>ಇದು ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಲಗಟ್ಟಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಮರೇಶ ನಿಲೋಗಲ್ ಅವರ ಮಾತು.</p>.<p>'ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬ ಲವಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದವು. ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿದವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಂಶಗಳು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>'ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ 51 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 50 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇಕಡ 98.03 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 100 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಶೇಕಡ 91.84ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಧಿಕಾ ದೇವಪ್ಪ ಶೇ 88 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಹಾಗೂ ಮುತ್ತಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೇ 85ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಹಾಗೂ ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 125ಕ್ಕೆ 125 ಅಂಕ ಪಡೆದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಕಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಆರು ಮಂದಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರೇ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಬೋಧನ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260427-32-1996083221