ದುರ್ಗಾಮಾತಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ಸಾಧನೆ

ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕವಲೆತ್ತು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಎಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದುರ್ಗಾಮಾತಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಬೀರೇಶ್ ಎನ್.ಕೆ. ಶೇ 91.84 , ಕುಸುಮಾ ಸಿ.ಒ ಶೇ 81.28, ಎಸ್.ಎಲ್. ವೈಷ್ಣವಿ ಶೇ 80.80, ನಾಗರತ್ನಾ ಜಿ.ಬಿ ಶೇ 80.16 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದೇವರಗುಡ್ಡ ಮಾಲತೇಶ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೇವರಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಲಿಂಗೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲತೇಶ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 94.80 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಕಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಟ್ಟು 77 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, 73 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಚನಾ ಕರಿಯಾಲಪ್ಪ ಉರ್ಮಿ (ಶೇ 94.08) ಪ್ರಥಮ, ಅರುಣಾ ಕರಿಯಪ್ಪ ಉರ್ಮಿ (ಶೇ 92) ದ್ವಿತೀಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿಣಿ ದುರಗಪ್ಪ ಏಳಕುರಿ (ಶೇ 91.68) ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>