ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶೇ100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಸಾಗರ: ನಗರದ ಸೊರಬ ರಸ್ತೆಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 17 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ 110 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ಜನ 600 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ.85 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಣವ್ ಕೆ.ಪಿ. 619, ಶ್ರೇಯಾ ಎ. 618, ಅರ್ಫಾ ನಿಖಾತ್ 613, ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕೆ.ಎಲ್. 611, ದಿವ್ಯಾ ಜೆ.ಪಿ. 611, ಜೀವನ್ ಕೆ. 610, ರಚನಾ ಎಸ್. 609, ಅಯಾನ್ ಎ. 606, ತನುಶ್ರೀ 605, ಕ್ಷಮಂತ್ ಕೆ. 603 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-42-1977397246