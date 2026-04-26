ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 95 ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಸೈದಾಪುರ: ಪಟ್ಟಣದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ 300 ಒಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ 16, ಪ್ರಥಮ 133, ದ್ವಿತೀಯ 73, ತೃತೀಯ 63 ಸೇರಿ 285 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಿರ್ಣರಾಗಿದ್ದೂ ಶೇ 95 ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಅಯಾನ್ ಅಲಿ ಶೇ 96.6, ಶ್ರೀಧರ ಶೇ 94.5, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಶೇ 94, ಸ್ವಾತಿ ಶೇ 93.6, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶೇ 92.2, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೇ 92.16, ಪಲ್ಲವಿ ಶೇ 92, ಶಾಲಿನಿ ಶೇ 91, ಪರಮೇಶ ಶೇ 90.4, ಶ್ರೀಕಾಂತ 90.24 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಗೌಡ ಬೆಳಗುಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>