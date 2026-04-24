ಸಕಲೇಶಪುರದ ರೋಟರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ

ಸಕಲೇಶಪುರ: ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ರೋಟರಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಾಲೆಯ 65 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಶಾಲೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಶೇ100 ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಎಸ್.ಎಸ್. ನವಮಿ 618 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ರೋಟರಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಎಸ್. ವಿಜಯಶಂಕರ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರುಣ್ ರಕ್ಷಿದಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಸುಮಂತ್ ಭಾರ್ಗವ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಾಲೆಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದವರು: ಎಸ್.ಎಸ್. ನವಮಿ (ಶೇ 98.8), ಎಚ್.ಆರ್. ನಂದನ್ (ಶೇ 98), ಡಿ.ಆರ್. ಅವಿನ್ಯ (ಶೇ 98), ಹನ್ಶಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಶೇ 98), ಜಿ.ಎಸ್.ಶ್ರೀದರ್ಯ (ಶೇ 98), ಎ. ಮನ್ವಿತ್ (ಶೇ 98),ಎಚ್.ಟಿ. ಭವಿಷ್ ಗೌಡ (ಶೇ 97), ಶಯನ್ ಕೆ. ಗೌಡ (ಶೇ 97), ಎಸ್.ಬಿ. ನಂದನ್ (ಶೇ 97), ಜಿ.ಎಂ. ಪ್ರೇಮ್ಸಾಯಿ (ಶೇ 97), ರಿಷಲ್ ಮಿರಾಂಡ (ಶೇ 97), ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ (ಶೇ 96), ಸೋನಿತ್ ಪಿ. ಗೌಡ (ಶೇ 96), ಎಚ್.ಡಿ. ವೈಭವ್ (ಶೇ 96), ಎಂ.ಪಿ.ಮನಸಿರಿ (ಶೇ 96), ಕೆ.ಎಂ.ಪಂಚಮಿ (ಶೇ 96), ಎಚ್. ಸಾನ್ವಿ (ಶೇ 96), ಎಚ್.ಎನ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೌಡ (ಶೇ 96), ಕ್ಯಾರಿಸ್ಸಾ ಪ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಂತ್ಮೇಯರ್ (ಶೇ 95), ಕಯೇನತ್ ಕುಲ್ಸುಂ (ಶೇ 95), ಎಚ್.ಎಲ್. ಸಮೀಕ್ಷಾ(ಶೇ 95), ತಹುರಾ ಅನ್ಹಾರ್ (ಶೇ 95), ಕೆ.ಆರ್. ಯಶಸ್ವಿ (ಶೇ 95).</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>