ಸರಗೂರು: ವಿವೇಕ ಸ್ಕೂಲ್‌ ಸಾಧನೆ

<p>ಸರಗೂರು: ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಿವೇಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲ 38 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದು, 4 ಮಂದಿ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದು, 29 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್. ಜಿ.ಸೃಜನಶ್ರೀ (ಶೇ 95.4) ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೇ 100, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೇ 100 ಅಂಕ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ.ಕೆ.ಚಲ್ಲಲ್ಲ ಶೇ 94.6, ಕೆ.ಜಿ.ಸಮರ್ಥ ಶೇ 94, ಪ್ರಥಮಾ ಶೇ 91.4, ಗೀತಾಂಜಲಿ ಶೇ 90.6, ಕುಶಾಲ್ ಶೇ 89.2 , ಶ್ರೇಯಸ್ ಶೇ.88, ಎಸ್.ಎಲ್.ಲೇಖನ್ ಶೇ. 87.6, ಬಿ.ಆರ್.ರೋಹಿತ್ ಶೇ 86.2 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260417-38-1854225916</p>