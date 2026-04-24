ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಶೇ 100 ಸಾಧನೆ

ಭಾಲ್ಕಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇದಾಂತ ಶಿವರಾಯ (ಶೇ 98.72) ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಯ ಒಟ್ಟು 88 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ರಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಯಿನಾಥ ರಿತೇಷ ರೆಡ್ಡಿ (ಶೇ 97.92), ಅನುಭವ ಮಹೇಶ (ಶೇ 97.44), ಸ್ನೇಹಾ ಝಟಿಂಗ (ಶೇ 97.12), ರಿತೇಶ ಚಂದ್ರಕಾಂತ (ಶೇ 96.64), ಸಂಗಮೇಶ ಸುನೀಲ (ಶೇ 96.48), ವೈಷ್ನವಿ ಮಹೇಶ (ಶೇ 95.68), ಅಕ್ಷಯ ಭಾನುದಾಸ (ಶೇ 95.36), ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಭಗವಾನ (ಶೇ 95.36), ಆರ್ಯನ ಸವಿದಾಸ (ಶೇ 93.76), ವೈಷ್ಣವಿ ವಿನೋದಕುಮಾರ (ಶೇ 91.68), ಸಾಕ್ಷಿ ರಾಮ (ಶೇ 91.52), ಅಕ್ಷತಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ (ಶೇ 90.72), ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಂದೀಪಕುಮಾರ (ಶೇ 90.40) ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 27 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಮ್ಮೆ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜ್ಯೋತಿ ಎಮ್ಮೆ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ನಿರ್ಮಲಾ ತಿವಾರಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ನಂದಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260424-33-635044470