ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು: ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ

ಸವಣೂರ: ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸವಣೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2024 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 1979 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತೀರ್ಣ ರಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಶೇ 97.78 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸವಣೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಲಾವಾರು ಫಲಿತಾಂಶ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಶೇ 98.17, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 97.73, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ 95.16ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ. </p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ವಿರೇಶ ಬಳಿಗಾರ (ಶೇ 98.72) ಪ್ರಥಮ, ಶಶಿಧರ ದಂಡಿನ (ಶೇ 98.24) ದ್ವಿತೀಯ, ಕೇಶವ ಹೊಸಮನಿ (ಶೇ 97.76) ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>