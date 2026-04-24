4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ

ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ: ತಾಲೂಕು ಶೇ.92.39ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.23ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ92.43, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ86.93, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ94.43 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿವೆ. ಹನುಮಂತಪುರ ಗೇಟ್ನ ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ರಾಜಿ ಕಲಂಧರಿ 621ಅಂಕ ಪಡೆದು ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.</p>.<p>ಇದೇ ಶಾಲೆಯ ಕಲಾಶ್ರೀ, ಟಿ.ಡಿ.ಸ್ಮೃತಿ ಹಾಗೂ ಜಂಗಮಕೋಟೆ ಕ್ರಾಸ್ ನ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆ ನಂದನ್ ಕುಮಾರ್ 620 ಪಡೆದು ಮೂವರು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಕವನ 619 ಅಂಕ ಪಡೆದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 2,472 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು,1,217 ಬಾಲಕರು, 1,256 ಬಾಲಕಿಯರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ 846, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ 421, ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳ 1,205 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶೇ100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರಿ: ಸಾದಲಿ, ದೊಡ್ಡತೇಕಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದಲಗುರ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು, ಅಪ್ಪೇಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, 11ನೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಪುರಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಸತಿ ಶಾಲೆ.</p>.<p>ಅನುದಾನಿತ: ದಿಬ್ಬೂರಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.</p>.<p>ಅನುದಾನ ರಹಿತ: ಬಿಜಿಎಸ್ ಶಾಲೆ, ಪಂಚಮುಖಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಆಶಾಕಿರಣ ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ಶಾಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ರಾಯಲ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಬಾಲಾಜಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ಶಾಲೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಶಾಲೆ, ಸೇಂಟ್ ಥಾಮಸ್ ಶಾಲೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ, ಸುಮುಖ ಆಂಗ್ಲ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ವಿದ್ಯಾಜ್ಯೋತಿ ಶಾಲೆ, ಕ್ಲಿಫರ್ಡ್ ಶಾಲೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260424-16-84310399</p>